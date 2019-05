Felicity Smoak potrebbe tornare nella stagione finale di Arrow

Il presidente di CW, Mark Pedowitz, conferma che l'attrice Emily Bett Rickards potrebbe tornare a rivestire i panni di Felicity Smoak nell'ottava e ultima stagione di Arrow.

La serie TV si avvia ormai verso la conclusione, ma molti appassionati, come hanno dimostrato le reazioni sui social sul destino di Felicity, non hanno abbandonato l'idea di poter rivedere lo storico personaggio. Nonostante l'attrice abbia manifestato la propria intenzione di voler lasciare Arrow, Pedowitz stesso ci tiene a sottolineare come un eventuale ritorno di Emily Bett Rickards non sarebbe da escludere a priori, sempre se le condizioni si dovessero dimostrare favorevoli:

"Il lavoro svolto da Emily durante la serie è stato fantastico. Il suo arco narrativo, merito anche di ciò che ha fatto Beth Schwartz, si è concluso in modo ottimale. Nonostante ciò, se Beeth dovesse riusciere a scrivere qualcosa capace di rendere credibile il suo ritorno, ed Emily si dovesse dimostrare disponibile per un ritorno, ci farebbe indubbiamente piacere riaverla tra di noi. Se ciò non dovesse succedere, allora rimarrei lo stesso felice per si è chiusa la storia del suo personaggio"

Ricordiamo che la stagione finale di Arrow sarà composta da dieci episodi e andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo autunno.