Fellow Travelers, Jonathan Bailey assieme a Matt Bomer nella serie di Showtime

Lord Anthony ha trovato dove passare il post-nozze... Jonathan Bailey di Bridgerton si è unito al cast di Fellow Travelers, la serie tv di Showtime con protagonista Matt Bomer.

L'interprete di Lord Anthony Jonathan Bailey si unirà ad un altro progetto televisivo oltre all'attesissima terza stagione di Bridgerton.

L'attore presterà infatti il volto a Tim Laughlin "un giovane laureato della Fordham University con delle forte idee politiche e religiose e pieno d'ottimismo per il secondo dopoguerra" nella serie tv di Showtime Fellow Travelers, basata sull'omonimo romanzo di Thomas Mallon.

Nello show, che unisce un'emozionante storia d'amore al thriller politico, verrà raccontata la relazione tra due uomini molto diversi che si incontrano all'ombra dell'era McCarthy nell'America del tempo.

Matt Bomer sarà Hawkins Fuller "uomo carismatico e di bell'aspetto che può vantare una carriera finanziaramente soddisfacente dietro le quinte della politica. Hawkins evita ogni tipo di legame emotivo, almeno fino a quando incontrerà Tim Laughlin".

Nella miniserie di 8 episodi creata Roy Nyswaner (Philadelphia, Il velo dipinto) reciterà anche Allison Williams (Girls, Get Out), con Bomer e Nyswaner tra i produttori esecutivi assieme a Robbie Rogers eDaniel Minahan come produttore e regista dei primi due episodi.

Al momento non abbiamo ancora informazioni su una possibile data d'uscita di Fellow Travelers.