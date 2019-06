La Femmina è una spietata killer di supereroi nel nuovo promo di The Boys

Amazon Prime Video ha pubblicato un nuovo promo della serie The Boys, in arrivo il prossimo 26 luglio. Nel video viene presentato il personaggio della Femmina (Karen Fukuhara), che appare come uno dei più violenti e “tosti” del gruppo.

The Boys è una serie che tratta i supereroi in modo irriverente, mostrando il loro lato oscuro e immaginando come questi possano abusare dei loro poteri, anziché utilizzarli a fin di bene, una volta diventati famosi come delle celebrità e influenti come dei politici di rango. È quello che accade al gruppo dei Sette, interessati ormai più alla loro immagine pubblica e ai loro portafogli che a combattere il crimine e aiutare i più deboli. A controllarli a vista e tenerli a bada ci pensa così il gruppo dei The Boys, di cui la Femmina sembra poter essere un degno leader. Il video, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della serie, la mostra in azione, mentre alcune voci in sottofondo dicono di lei: “È una supereroina. Abbiamo bisogno di lei. Perché? Per abbattere i supereroi”. In sottofondo, come nel trailer ufficiale, il brano Wannabe delle Spice Girls.

La serie, basata sui fumetti pubblicati tra il 2006 e il 2012 da Garth Ennis e Darick Robertson, è stata creata da Evan Goldberg e Seth Rogen, oltre che da Eric Kripke (Supernatural). Fanno parte del cast, oltre a Karen Fukuhara, Karl Urban (Star Trek) nei panni di Billy Butcher, Tomer Capon nel ruolo del Francese, Laz Alonso (Latte di Madre), Jennifer Espositonel ruolo dell’agente della CIA Susan L. Rayne.