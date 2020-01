Il tempo si ferma sul set di The Crown: Lady D torna nelle nuove foto di Emma Corrin

Quando nell'agosto del 1997 il mondo apprese della scomparsa della Principessa Diana i cuori, all'unisono, saltarono un battito, ma adesso grazie alle nuove foto dal set della quarta stagione di The Crown sembra che Lady D non se ne sia mai andata.

Non è ancora chiaro a che punto della storia della famiglia reale riprenderà la nuova stagione, attualmente in lavorazione, ma dopo il Giubileo d'argento della Regina Elisabetta II (1977) con cui si è chiuso il precedente capitolo abbiamo assistito al primo incontro tra una giovanissima Diana Spencer, appena sedicenne, e del Principe Carlo.

Nelle precedenti foto dal set abbiamo assistito ad un salto temporale di ben 6 anni: siamo nel 1983, due anni dopo il matrimonio reale, durante il viaggio di Carlo e Diana in Australia.

Adesso assistiamo ad un altro "avanti veloce" ed ecco Lady D entrare al The Savoy di Londra per i Barnardo's Champion Awards del 1989: nel suo abito a fiori dai toni pastello (prima foto) l'attrice Emma Corrin e il team di Netflix hanno ricreato l'ingresso della principessa nell'hotel (immortalato nella seconda foto).

Con l'iconico taglio di capelli e un'eleganza che si avvicina molto a quella della compianta principessa, la Corrin si dimostra ancora una volta una scelta vincente per la major dell'intrattenimento streaming.

Intanto, sebbene la storia sia ben nota a tutti, lo spaccato narrato in The Crown 4 non è ancora ben definito e come anticipano le immagini potrebbe coprire un arco temporale di circa un decennio.

Quel che è certo è che gliscontri con Margaret Thatcher non mancheranno e persino i vertici di Netflix guardano con interesse a Megan ed Harry e al loro allontanamento da Buckingham Palace.