Fermatevi tutti un minuto e guardate gli assurdi calzini di Stephen Amell

Non sarà una breaking news, ma vi assicuriamo che vale la pena anche solo cliccare sull'articolo. Perchè? Beh, ma li avete visti i calzini di Stephen Amell?

Dopo una giornata di duro lavoro sul set dell'Arrowverse, agli attori non resta che tornare nelle loro confortevoli dimore, togliersi gli indumenti indossati durante il giorno, mettersi il piagiama e le pantofole e... Dei caldi calzini con il proprio volto, assieme a quello del collega. Tutto regolare, no?

La risposta è sì se vi chiamate Stephen Amell.

L'interprete di Oliver Queen in Arrow ha infatti dei gusti molto peculiari in fatto di abbigliamento, o meglio, di calzini.

"A lavoro abbiamo finito prima oggi. Mi metto comodo a casa" scrive l'attore su Twitter, allegando una foto dei propri calzini (che potete vedere anche in calce alla notizia), la cui fantasia consiste di due volti: il suo e quello di Grant Gustin, l'interprete di The Flash.

Ora, non si tratta di certo di una notizia sconvolgente o che cambierà la vita all'utente che la leggerà... Ma almeno un sorriso lo farà, e sorridere fa sempre bene.

I fan dell'Arrowverse possono vedere Stephen Amell ogni martedì nell'ottava e ultima stagione dello show su The CW, mentre sempre lo stesso giorno, sullo stesso canale, sono attualmente in onda anche i nuovi nuovo episodi della sesta stagione di The Flash con Grant Gustin.