Fernando, la docuserie Amazon sul ritorno di Alonso in Formula 1 avrà una seconda stagione

Il 25 settembre su Prime Video arriva Fernando, nuova docuserie che racconterà l'atteso ritorno del celebre pilota Fernando Alonso in Formula 1 nella stagione 2021. Ancora prima della sua uscita, Amazon ha annunciato il rinnovo della serie per una seconda stagione.

Composta da 4 episodi, la seconda stagione arriverà nel 2021 e offrirà una panoramica dell'arduo percorso e delle grandi sfide affrontate dal pilota spagnolo dentro e fuori dalla pista per tornare a competere ai più alti livelli dopo due anni di assenza.

"È un onore per me presentare in anteprima questa docuserie con Amazon Prime Video", ha dichiarato Alonso. "Nella prima stagione potrete vedere il sacrificio e tutto quel che comporta la partecipazione alle gare automobilistiche più impegnative del mondo, ma la seconda stagione se possibile sarà ancora più emozionante con il mio ritorno in Formula 1, non potrete perderla!"

Ricardo Cabrero, capo dei contenuti originali di Prime Video in Spagna, ha descritto il ritorno di Alonso come "un importante evento per la comunità sportiva globale e per i suoi fan. Volevamo offrire uno sguardo dietro le quinte del percorso di ritorno del pilota al più alto livello delle competizioni automobilistiche, quindi siamo lieti di esserci assicurati una seconda stagione di questa docuserie".

Fernando si unirà alla vasta selezione di contenuti sportivi disponibili su Prime Video tra cui la serie Amazon Original El Corazón de Sergio Ramos, Six Dreams e All or Nothing, oltre che alle già annunciate Six Dreams 2, The Legend of Sergio Ramos e il documentario sulla carriera del celebre calciatore Fernando Torres.



Intanto, qui potete trovare il trailer ufficiale di Fernando.