Ferragnez, continua la crisi: lite tra Chiara e Fedez al compleanno della figlia

Continuano i contrasti in casa Ferragnez: quella che doveva essere una giornata all’insegna della serenità si è conclusa con non poca tensione! Ma cosa sarà successo davvero? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, in occasione del compleanno della piccola Vittoria - la secondogenita della coppia ieri, che ha appena spento 3 candeline - sarebbe scoppiata una lite furiosa tra Chiara Ferragni e Fedez nel locale scelto per l’evento, a Citylife. Come ormai riportato da tutti i quotidiani, tra marito e moglie sarebbero partite le diffide ed entrambi avrebbero deciso di non mostrare i volti dei loro bambini sui social network. Una situazione molto delicata che, sempre secondo il Corriere, avrebbe fatto perdere la pazienza al rapper.

A fine serata, quindi, Fedez non avrebbe retto la tensione e si sarebbe allontanato in seguito ad una furiosa lite con quella che ormai molti considerano la sua ex-moglie. A cercare di calmare gli animi sarebbe stata - come in molti altri momenti difficili della coppia - la mamma del rapper, Tatiana, che avrebbe rincorso il figlio esclamando: “Federico, basta!”. Questa volta, però, nemmeno mamma Tatiana sembra essere riuscita a sedare la situazione e Fedez si sarebbe allontanato con la sua assistente.

