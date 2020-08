La Ferragni di nuovo al centro delle polemiche: mette like ai propri post

Chiara Ferragni di recente ha insospettito particolarmente i suoi follower con una pratica molto inusuale. L'influencer è infatti solita mettere like ai propri post su Instagram e, dopo che in molti gliel'hanno fatto notare ha spiegato la motivazione del suo comportamento.

La moglie di Fedez che ha costruito un vero e proprio impero grazie ai social network, ha raccontato che il primo passo per farsi apprezzare dagli altri è apprezzare se stessi, e dunque anche i mi piace che mette ai propri post sono un elemento che porta all'accettazione della propria persona.

In risposta ad un utente che chiedeva la motivazione di un simile gesto, la Ferragni che può vantare oltre 20 milioni di follower ha detto: "Perché il self-love è la cosa migliore che si possa desiderare".

Proprio partendo dal presupposto che è necessario amare se stessi nonostante le varie imperfezioni, nelle scorse settimane Chiara Ferragni ha messo in mostra la propria cellulite con una foto su Instagram. L'influencer di Cremona viene spesso attaccata per il suo aspetto fisico, tutti ricorderanno le continue critiche mosse ai suoi piedi e, anche le numerose critiche mosse sul suo seno, definito dagli haters praticamente inesistente. Ma lei ci tiene a diffondere un messaggio di body positivity per invitare anche i suoi seguaci ad aver un miglior rapporto con se stessi e con il proprio corpo.