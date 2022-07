Ferrari, Apple annuncia la serie dal creatore di Peaky Blinders con Sorrentino e Sollima!

A poche settimane dall'uscita su Netflix di Peaky Blinders 6, lo sceneggiatore Steven Knight torna a lavoro, o per meglio dire 'in pista', con la nuova serie Apple TV+ Ferrari, appena annunciata dal colosso dello streaming.

Da non confondere con il film Ferrari di Michael Mann, le cui riprese sono attualmente in corso in Italia in Emilia-Romagna, Ferrari di Apple è ispirata al bestseller di Luca Dal Monte "Ferrari Rex: Biografia di un grande italiano del Novecento", che il New York Times ha definito "la biografia definitiva" sull'imprenditore visionario Enzo Ferrari. Ideata e scritta dal candidato all'Oscar Steven Knight (See, Piccoli affari sporchi, Taboo, il già citato Peaky Blinders), la serie è attualmente in pre-produzione a Roma, in Italia. "Sono entusiasta di raccontare una storia così evocativa su questo uomo leggendario e sul suo marchio iconico", ha affermato l'ideatore, scrittore e produttore esecutivo Steven Knight. "La vita assolutamente straordinaria di Enzo Ferrari è stata definita dal suo drammatico viaggio personale e professionale, e 'Ferrari' è la celebrazione di un essere umano incredibilmente complesso e affascinante".

Ma non finisce certo qui, dato che l'ambiziosa produzione di Apple includerà anche due eccellenze nostrane come Stefano Sollima in qualità di regista e Paolo Sorrentino come produttore esecutivo: "Come italiano sono onorato di poter raccontare la storia di Enzo Ferrari, un fulgido esempio di eccellenza italiana", ha affermato Stefano Sollima. “Attraverso il suo rapporto con il Ferrari Spring Team, i cinque piloti che Enzo ha ‘adottato’ nella sua scuderia dopo la perdita del figlio primogenito, esploreremo le qualità uniche, il grande genio e l'ossessione oscura che ha trasformato quest'uomo in una leggenda”.

Secondo il comunicato stampa arrivato in redazione, la serie sarà ambientata tra il 1956 e il 1961, periodo in cui Enzo Ferrari, profondamente ferito dalla tragica morte del figlio primogenito Dino e da quello che considerava un tradimento da parte del suo pilota di punta Juan Manuel Fangio, inizierà a ricostruire da zero la sua scuderia, selezionando cinque promettenti astri nascenti delle corse automobilistiche per puntare alla vittoria.

