Festa del Papà 2021: i 5 padri più amati delle serie tv

I papà delle serie televisive sono sostanzialmente divertenti, premurosi, saggi e a volte anche molto severi. In questi anni trascorsi da quando i programmi televisivi sono diventati alla portata di tutti, i papà televisivi sono ovviamente cambiati, ma continuano a portarci alcuni dei momenti più divertenti e toccanti del piccolo schermo.

Vediamo insieme quali sono, secondo noi, i 5 papà televisivi più memorabili di sempre.

Iniziamo con Jack Pearson di This is Us, nonché uno dei padri più ammirati della tv. I suoi tre figli sono nati il giorno del suo compleanno e lui rinuncia a tutto per loro e per la sua famiglia, facendoli sentire costantemente e profondamente amati. Li sostiene e li tiene uniti cercando di rispettare la loro diversità e di spronarli a superare le loro paure e debolezze. Davvero un padre modello capace di gestire una complicata famiglia con determinazione e impegno.

Divertente, onnipresente, giocherellone e sensibile. Phil Dunphy è uno dei padri che tutti vorrebbero avere e anima comica della serie Modern Family. Si ritiene lui stesso un ottimo papà, se lo ripete talmente spesso che quando qualcuno critica il suo essere genitore, si deprime terribilmente. La stessa sensazione la prova quando non riesce ad aiutare qualcuno, soprattutto i suoi figli e questo fa di lui un padre davvero amorevole.

La sua scomparsa ha distrutto numerosi fan della serie Riverdale anche per il modo in cui aveva interpretato il personaggio di Fred Andrews. Stiamo parlando di Luke Perry interprete del padre del protagonista della serie, Archie. Era molto legato al figlio e faceva di tutto per dargli i giusti insegnamenti e farlo crescere in maniera onesta e seria nella complicata cittadina di Riverdale. I conflitti classici del rapporto tra padre e figlio erano talmente verosimili da renderli memorabili.

Howard Cunningham di Happy Days non è stato il primo padre delle serie tv, ma certamente il primo da essere universalmente riconosciuto come uno dei migliori di sempre. Difficile superare la sua generosità, il suo amore e la sua grande saggezza che tutti, figli e amici, sfruttavano per migliorare la propria vita.

Sandy Cohen di The O.C. rappresenta ancora oggi uno degli stereotipi più assoluti di padre mai mostrati nelle serie televisive. Parliamo di un avvocato di grande successo dotato, però, di un grande senso dell'altruismo nei confronti della sua famiglia, di amici e di sconosciuti diventati per caso clienti come il protagonista della serie, Ryan. Avrà a che fare con problemi enormi, ma col polso fermo e la grande calma arriverà a superarli tutti.

