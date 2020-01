Festival di Berlino 2020: gli show tv presenti a Berlinale Series Market and Conference

L'adattamento BBC e TVNZ - vincitore del Man Booker Price - The Luminaries, con protagonista Eva Green, è soltanto uno dei progetti televisivi che saranno presenti a Berlinale Series Market and Conference, nel corso del Festival di Berlino 2020. The Luminaries è ambientato durante la corsa all'oro del 1860 in Nuova Zelanda.

Lo show si basa sull'omonimo romanzo di Eleanor Catton, con Freemantle Media che gestisce le vendite internazionali. The Luminaries è uno dei titoli più interessanti e di richiamo nel panorama tv neozelandese, secondo quanto dichiarato dalla stessa Berlinale Series.

Tra i titoli in listino anche lo show poliziesco Mystery Road, la serie australiana The Haunting - che racconta la vita di quattro adolescenti, i loro insegnanti e le famiglie coinvolte in uno scandalo - così come il dramma politico Total Control e la serie drammatica neozelandese Rurangi, che debutterà con i suoi primi cinque episodi. In totale saranno 28 programmi, documentari e cortometraggi che verranno proiettati come parte del programma per i potenziali acquirenti internazionali. Berlinale Series era precedentemente nota come Drama Series Days.

L'est Europa è rappresentato invece dalla serie HBO, Sleepers. Il programma è completato da show canadesi, francesi, olandesi e brasiliani.

Il film d'apertura del Festival di Berlino è My Salinger Year, con Sigourney Weaver. Quest'anno il presidente di giuria della Berlinale sarà Jeremy Irons.