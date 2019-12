Festival di Sanremo 2020: ufficiale il programma delle cinque serate

In attesa di conoscere i 20 campioni in gara a Sanremo 2020, è stato pubblicato il programma delle cinque serate del Festival della Canzone Italiana che prenderà il via il 4 Febbraio 2020. Di seguito proponiamo il programma completo per entrare già nel clima della kermesse musicale.

Prima serata di Sanremo, 4 Febbraio 2020

Esibizione di 10 dei 20 campioni in gara. La Giuria Demoscopica stilerà la prima classifica;

Esibizione di 4 nuove proposte in due coppie a sfida diretta. Anche qui, la Giuria Demoscopica voterà anche i giovani in gara. Le due canzoni vincitrici si affronteranno nel corso della terza serata.

Seconda serata di Sanremo, 5 Febbraio 2020

Esibizione degli altri 10 campioni in gara. Prevista la votazione della Giuria Demoscopica, che stilerà una classifica parziale;

Sarà resa nota anche la classifica generale delle 20 canzoni;

Esibizione delle altre 4 nuove proposte, in due coppie a sfida diretta. La Giuria Demoscopica deciderà chi sarà eliminato e chi si affronterà le vincenti della prima serata;

Terza serata di Sanremo, 6 Febbraio 2020

I 20 campioni interpreteranno le canzoni storiche della storia del Festival, insieme ad artisti italiano i internazionali. La votazione sarà ad opera dell'Orchestra;

La nuova classifica sarà frutto della media tra le percentuali di voto ottenute in serata con il punteggio generato dalla Giuria Demoscopica;

Esibizione delle 4 nuove proposte rimanenti, in due coppie: Giuria, Sala Stampa e Televoto decreteranno le due canzoni vincitrici.

Quarta serata di Sanremo, 7 Febbraio 2020

Esibizione di tutti i 20 campioni. Votazione da parte della Sala Stampa, i cui punteggi si sommeranno alla media delle serata precedenti e genererà una nuova classifica.

Finale delle Nuove Proposte: la canzone vincente sarà scelta da Giuria Demoscopica, Sala Stampa e Televoto;

Quinta serata di Sanremo, 8 Febbraio 2020

Nuova esibizione di tutti i 20 campioni, che però saranno votati dalla Giuria Demoscopica, Sala Stampa e Televoto;

I primi tre classificati si sfideranno di nuovo ed eseguiranno le loro canzoni. Si procederà un'altra votazione con sistema misto che decreterà la canzone vincitrice di Sanremo 2020.

Al momento dalla direzione artistica non ha diffuso molte informazioni in merito agli ospiti: è stata confermata la presenza di Lewis Capaldi, mentre secondo molti sarebbe praticamente certa la presenza di Tiziano Ferro.