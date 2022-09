Feud 2: Demi Moore entra nel cast dello show su Disney+.

Come riportato da Deadline, Demi Moore è entrata a far parte della seconda stagione di Feud, la serie antologica FX del creatore di American Horror Story Ryan Murphy.

Moore si unirà così alla protagonista di Feud 2 Naomi Watts. Questa seconda stagione doveva inizialmente concentrarsi sul rapporto tra Carlo e Diana, ma i piani sono cambiati a lavori in corso. Il restante cast precedentemente annunciato è composta da Tom Hollander, che interpreta Capote, Calista Flockhart, Diane Lane e Chloë Sevigny.

La seconda stagione della serie antologica si concentrerà questa volta sullo scrittore di A Sangue Freddo, Truman Capote. Ambientata negli '70, Feud 2 racconta la storia del famoso autore, che tradirà molte delle sue donne - che chiamava "cigni" - durante la pubblicazione del suo "La Côte Basque 1965" su Esquire nel 1975. Il due volte candidato all'Oscar Gus Van Sant dirigerà tutti gli episodi, 8 in totale, con Jon Robin Baitz, candidato a Tony e Pulitzer, che scriverà la sceneggiatura e fungerà da showrunner.

Per quanto riguarda la Moore, l'attrice sarà presto vista in The Substance, diretto dal regista di Revenge Coralie Fargeat. Di recente ha doppiato un ruolo nel podcast di QCode Dirty Diana ed ha preso parte alla pellicola Please Baby Please, che ha dato il via al Festival del cinema di Rotterdam del 2022.