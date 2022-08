Feud 2, iniezione di new entry: Tom Hollander sarà Truman Capote

Secondo capitolo della serie antologica Feud, questa nuova stagione intitolata Capote's Women affronterà il rapporto dello noto scrittore di A Sangue Freddo con l'altro sesso, fino alla morte. Gus Van Sant dirige tutti gli episodi e trova il suo capote in Tom Hollander (Pirati dei Caraibi). A bordo anche Calista Flockhart e Diane Lane.

Inizialmente i progetti per la seconda stagione di Feud puntavano ad approfondire il complesso rapporto fra il Principe Carlo e Lady Diana. Successivamente quello script è stato abbandonato per la serie antologica sulle tradimenti di coppia (non convenzionali) più famosi di sempre in favore di un focus sullo scrittore di A Sangue Freddo, Truman Capote, già interpretato da Philip Seymour Hoffman nell’adattamento cinematografico.

Questa volta sarà Tom Hollander a ricoprire il ruolo nella seconda stagione che però punterà la lente, appunto, sulle amiche di Capote. Per questo, Naomi Watts figura come protagonista di Feud 2. Precedentemente era stata annunciata anche Chloë Sevigny, mentre si aggiungono ora i volti noti di Calista Flockhart (Supergirl) e Diane Lane (Y: The Last Man). Tom Hollander invece, come noto, deve la sua fama al ruolo di Cutler Beckett nella saga dei Pirati dei Caraibi, ma è anche apparso in Operazione Valchiria a fianco di Tom Cruise.

Adattamento del bestseller di Laurence Leamer (Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal and a Swan Song for an Era) la miniserie sarà ambientata negli anni '70 e si concluderà con la morte di Truman Capote nel 1984. Racconta la storia famigerato tradimento di Capote nei confronti delle molte sue amiche – che chiamava "cigni" – con la pubblicazione del racconto scandalistico La Côte Basque 1965 su Esquire nel 1975. A dirigere tutti e gli otto episodi ci sarà un regista d’eccezione, Gus Van Sant di Good Will Hunting.

Oltre al ruolo noto di Hollander, la Flockhart sarà Lee Radziwill e Lane interpreterà Slim Keith. Come precedentemente annunciato, Watts interpreta Babe Paley, moglie del capo della CBS Bill Paley, mentre Sevigny interpreta C.Z. Ospite.