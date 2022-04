Feud 2, Naomi Watts protagonista della nuova stagione dello show di Ryan Murphy

Dopo la cancellazione della stagione di Feud su Carlo e Diana, Ryan Murphy torna a proporci il format che tanto successo ha avuto con la sua prima stagione (Feud: Bette and Joan) e questa volta sceglie Naomi Watts come una delle sue protagoniste.

Partiranno presto i lavori per la seconda stagione di Feud, la serie antologica di FX ideata da Ryan Murphy dedicata alle grandi faide del mondo dello spettacolo.

A questo giro lo show diretto da Gus Van Sant e scritto da Jon Robin Baitz, che ne sarà anche lo showrunner, ci proporrà un adattamento del best-seller di Laurence Leamer “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era”, incentrato sulle figure di Truman Capote e le numerose donne con cui aveva stretto amicizia... Prima di ritrovarsele tutte contro.

Nel libro vengono infatti narrate vicende ambientate tra gli anni '70 e l'anno della morte del celebre autore, il 1984. Evento chiave della narrazione la pubblicazione del racconto breve "La Côte Basque 1965" su Esquire nel 1965, inteso come capitolo del suo romanzo mai terminato "Answered Pyers", nel quale raccontava segreti e scandali riconducibili alle sue amicizie più strette, inclusa Babe Paley, la moglie del Presidente di CBS Bill Paley, che verrà interpretata proprio da Naomi Watts.

All'attrice di Mulholland Drive si potrebbero unire tanti altri grandi nomi, dato che la produzione avrebbe contattato altre star pluripremiate per interpretare la cerchia di donne di cui si circondava Capote, e sarebbe attualmente alla ricerca di un attore che possa invece vestire i panni del celebre scrittore.

Le riprese di Feud: Capote’s Women inizieranno il prossimo autunno a New York.