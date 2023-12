Feud: Capote vs the Swans, primo teaser per la nuova stagione della serie di Ryan Murphy

La seconda stagione della serie antologica di Ryan Murphy Feud: Capote vs the Swans sta per arrivare e il primo teaser anticipa i "cigni" di Truman Capote!

Dopo l'annuncio di Demi Moore nel cast di Feud 2, i fan più affezionati di Ryan Murphy attendevano da tempo un aggiornamento sullo stato della seconda stagione.

Il primo teaser presenta le protagoniste, le ricche amiche mondane dello scrittore Truman Capote (che lui stesso chiama cigni) dalle vite apparentemente solo perfette. Rossetto rosso, abito nero e movenze seducenti per Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore e Molly Ringwald! Feud: Capote vs the Swans è tratto dal libro di Laurence Leamer “Capete's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era” ambientata negli anni '70 racconta il rapporto d'amicizia tra Capote (interpretato da Tom Hollander) e le ricche donne di New York. Inoltre, il teaser ha rivelato persino la data di uscita dei nuovi episodi: Feud 2 debutterà su Hulu il 31 gennaio 2024! In Italia potete recuperare la prima stagione di Feud in streaming su Disney+!

Ora che abbiamo una data per Feud 2, quali sono i prossimi progetti per l'autore di American Horror Story? Al momento i dettagli sono frammentati e lo show non ha ancora un titolo ma pare che Kim Kardashian sarà protagonista della nuova serie di Ryan Murphy!