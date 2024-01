Feud: Capote vs The Swans, nuovo trailer per la serie di Ryan Murphy!

FX ha appena rilasciato il trailer ufficiale di Feud: Capote vs The Swans la nuova serie di Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, Dahmer), una delle serie tv più attese degli ultimi tempi.

"Abbiamo reso New York la capitale del mondo, il centro di tutto. S***o, soldi, e avventure infinite": questa la prima frase che sentiamo nel trailer. E ancora: "Conosciamo l'importanza della presentazione. Sotto, però, è tutta una recita".

Insomma: già i primi pochi secondi del trailer fanno capire la direzione della serie tv. A queste parole si alternano le presenze delle attrici protagoniste. Nel cast troviamo, tra i numerosissimi nomi, Calista Flockhart, Diane Lane, Naomi Watts e Chloë Sevigny. Insomma: un cast stellare per Feud: Capote vs The Swans.

Ma di cosa parla Feud: Capote vs The Swans? Ambientata negli anni '70, la serie vede protagonista un gruppo di amiche dello scrittore Truman Capote. Queste donne ricche sono anche chiamate "cigni" dal medesimo. Esse si presentano in maniera elegantissima, sempre con un rossetto perfetto e uno stile da far invidia. Ma durante lo show si scoprirà come le trame di questi rapporti possono trarre in inganno.

Feud: Capote vs The Swans debutta su Hulu il 31 Gennaio 2024. Lo vedrete? Lasciateci un commento per farcelo sapere!