Ficarra e Picone di nuovo 'Incastrati' nel trailer della stagione 2 della serie Netflix

Pochi istanti fa la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Incastrati 2, seconda stagione della serie televisiva con protagonisti i comici Ficarra e Picone.

La descrizione dello show recita: "A volte con il crimine si rischia di morire, altre solo di morire dal ridere. Incastrati, la prima serie tv crime comedy scritta e diretta da Ficarra e Picone, torna con la seconda stagione dal 2 marzo, solo su Netflix."

Il ritorno dello show era stato anticipato ieri sera durante la diretta di Sanremo, quando la piattaforma di streaming on demand ha mandato in onda un lungo spot per presentare le serie tv italiane in arrivo nei prossimi mesi: in questa occasione, tra l'altro, è stato mostrato anche il primo teaser di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zerocalcare.

Ricordiamo che Incastrati è stata rinnovata da Netflix a gennaio 2022 poco dopo il debutto della prima stagione: i primi episodi dello show seguono Valentino e Salvo, due sfortunati tecnici TV che si ritrovano per caso sulla scena di un delitto. Per evitare di essere sospettati, usano la loro conoscenza di serie TV poliziesche per ripulire la scena e andarsene indisturbati, ma le cose non vanno come hanno sperato...

Tutti gli episodi della prima stagione di Incastrati sono ora disponibili su Netflix. La seconda stagione, lo ricordiamo, debutterà il 2 marzo.