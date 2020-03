Fierce Queens: il lato femminile della natura raccontato da Reese Witherspoon nel trailer

Quibi ha diffuso in streaming il primo trailer di Fierce Queens, sua nuova serie documentario che racconterà il regno animale dal punto di vista squisitamente femminile; a dar voce alla serie sarà l'attrice Premio Oscar Reese Witherspoon.

Prodotta dai BBC Studios e dalla stessa Witherspoon, Fierce Queens esplorerà il carattere e i comportamenti del genere femminile nel regno animale: le matriarche ribelli, le leader potenti, e le pericolose amanti del mondo naturale. Tutte queste storie di carattere drammatico anche se inserite nel corpus di un documentario, saranno quindi narrate da una prospettiva femminile. Il filmato inizia infatti con la voce della Witherspoon che dice: "Chiedetevi una cosa: perché lo chiamano regno animale, quando è chiaramente guidate da regine?", il riferimento è alla nomenclatura inglese che cita esplicitamente il nome maschile Kingdom.

La serie verrà diffusa sulla piattaforma di streaming digitale Quibi, che negli Stati Uniti esordirà il 6 aprile 2020; fondata da Jeffrey Katzenberg, negli ultimi mesi sono stati annunciati i progetti più disparati, tra cui una serie horror curata da Steven Spielberg e intitolata After Dark. Spielberg recentemente è tornato ai progetti televisivi producendo il reboot della sua serie anni Ottanta, Amazing Stories, il cui primo episodio ha debuttato pochi giorni fa su Apple TV+. Dopo aver abbandonato la regia di Indiana Jones 5, il regista si sta dedicando ora alla post-produzione del remake di West Side Story.

Per quanto riguarda la Witherspoon, anche lei è stata molto impegnata sul piccolo schermo: dopo il clamoroso successo di Big Little Lies su HBO, è approdata anche su Apple TV+ con l'acclamata serie The Morning Show, in coppia con Jennifer Aniston.