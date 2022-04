Fifa Plus: arriva il nuovo canale di streaming per il calcio, con 40mila partite nel 2022!

In attesa della nuova partita di Champions League in arrivo su Prime Video, la FIFA rilancia addirittura con un nuovo servizio di streaming di proprietà, FIFA Plus, che aprirà i battenti nei prossimi giorni.

Il piano, a dir poco ambizioso, consiste in una piattaforma globale supportata dalla pubblicità che mira a presentare fino a 40.000 partite in diretta nel solo 2022. Il servizio offrirà partite di campionato in diretta, statistiche delle partite, un enorme archivio e contenuti originali premium, ma non includerà le partite della prossima Coppa del Mondo. FIFA afferma che i contenuti copriranno più di 29.000 partite maschili e 11.000 femminili in 100 federazioni affiliate e tutte e sei le confederazioni globali. Al momento non esistono fasce di abbonamento, poiché FIFA Plus verrà lanciato gratis con un formato supportato dalla pubblicità e sarà disponibile su tutti i dispositivi mobili e connessi al web in cinque lingue: inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo (con altre sei lingue che saranno aggiunte quest'estate).

I contenuti di archivio, poi, faranno perdere la testa agli appassionati di calcio: FIFA+ ospiterà infatti "ogni partita della Coppa del Mondo FIFA e della Coppa del Mondo femminile FIFA mai registrata su una telecamera, per un totale di oltre 2.000 ore di contenuto dell'archivio", la prima volta che questo materiale storico viene messo a disposizione dei fan, che potranno guardare di tutto, dall'intera partita ai singoli gol o agli highlights integrali fino a risalire agli anni '50.

Spazio anche per contenuti originali: si parte con un documentario su Ronaldinho, superstar brasiliana, e Pallone d'oro che ha vestito le maglie del Barcellona e del Milan.