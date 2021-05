La FIGC approva la norma anti-Superlega: cosa succede per la Juventus?

Il Consiglio Federale riunito oggi, lunedì 17 Maggio 2021, ha formalmente approvato la così detta norma anti-Superlega che era stata preannunciata dal presidente Dal Pino nelle settimane precedenti. A questo punto però si apre un fronte per la Juventus.

Nel comunicato si legge che "in conseguenza di quanto già inserito nelle Licenze Nazionali nella scorsa riunione ad aprile, il Consiglio ha approvato la modifica dell'art.16 delle NOIF in materia di decadenza e revoca dell'affiliazione, prevedendo che lo stesso Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, deliberi la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla FIGC se: a) partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC; b) disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC".

La Juventus rischia l'esclusione dalla Champions League per i prossimi due anni, in quanto la UEFA ha già aperto una procedura disciplinare nei confronti del club di Torino, oltre che di Real Madrid e Barcellona. Tuttavia, Gravina in precedenza aveva parlato della possibile esclusione della Juventus dalla Serie A in quanto in violazione con la norma anti-Superlega. A questo punto a stretto giro di orologio potrebbe arrivare la reazione di Andrea Agnelli, che dovrà parlare anche con gli azionisti di quanto avvenuto nelle ultime settimane.