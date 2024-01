Fight Night, anche Samuel L. Jackson nella serie con Kevin Hart!

Samuel L. Jackson sarà in Fight Night: l'attore, chefarà parte anche di The Movie Critic di Quentin Tarantino, farà parte anche della serie true crime targata Peacock su una delle rapine a mano armate più note della storia del crimine statunitense.

Jackson interpreterà Frank Moten, il boss della malavita soprannominato il Padrino Nero dai tabloid di New York al centro della vicenda, con al fianco Kevin Hart nei panni del poliziotto J.D. Hudson. Fight Night si basa sull'omonimo podcast prodotto da Will Packer Media con iHearts Podcasts e Doghouse Pictures. Gli showrunner della serie e produttori esecutivi della serie sono Shaye Ogbanna e Jason Horwitch.

Ambientato in Atlanta, Fight Night è incentrato sulla famigerata rapina a mano armata avvenuta la notte dello storico ritorno sul ring di Muhammed Ali nel 1970. La serie segue il poliziotto e il truffatore al centro del crimine. Secondo la sinopsi dello show, la rapina ha cambiato "non solo la vita di un uomo, ma il destino di un'intera città". Tra i produttori esecutivi figurano inoltre Bryan Smiley e Mike Stein di Hartbeat, Sabrina Wind di Will Parker Media, Conal Bryne, Lars Jacobson, Will Pearson e Carrie Leberman di iHeartPodcasts, il coconduttore del podcast Jeff Keating e Craig Brewer, che dirigerà anche gli episodi 101 e 102. Tra i produttori figura anche il nome di Hart.

Kevin Hart è il conduttore del famoso talk show targato Peacock Hart to Hear e ha realizzato uno speciale stand-up, Kevin Hart: Reality Check. Hart conduce e produce inoltre Celebrity Prank Wars e Celebrity Game Face per NBCUniversal. Hart sarà anche protagonista di Lift, un film per Netflix in uscità a breve.