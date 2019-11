I figli di Wanda e Visione cresceranno rapidamente nel corso di WandaVision?

Una casting call del mese scorso ha rivelato la potenziale presenza dei figli di Wanda e Visione nella serie Disney+ che li vedrà come protagonisti, WandaVision. Se le prime indiscrezioni parlavano solamente di neonati, però, un nuovo rumor sembra suggerire un ruolo molto più ampio.

Stando a quanto riportato da MCU Cosmic, infatti, i due cresceranno rapidamente nel corso di una settimana e dunque della stagione: inizieranno come neonati in un episodio strutturato come una sit-com anni '50, poi appariranno come bambini in un altra puntata questa volta ispirata agli show fine anni '70/inizio anni '80, e infine diventeranno ragazzi in un episodio in un episodio basato sulle comedy moderne.

Se le voci dovessero rivelarsi vere - in attesa di una conferma ufficiale vi invitiamo comunque a prenderle come dei semplici rumor - sarebbero un'ulteriore conferma del fatto che la celebre run di Tom King farà da punto di riferimento principale per lo show, per la quale nei mesi era già stata anticipata la particolare struttura da sit-com (alcune scene di Wanda Vision saranno girate dal vivo di fronte ad un pubblico).

WandaVision debutterà su Disney+ nella primavera del 2021, dopodiché Elisabeth Olsen riprenderà i panni di Scarlett Witch in Doctor Strange 2. Cosa vi aspettate dalla nuova serie dei Marvel Studios? Fatecelo sapere nei commenti.