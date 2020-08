Filippo Bisciglia ad Io e Te rivela: 'Pamela Camassa non può proprio farne a meno'

Nell'ultima puntata del Talk Show di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco, Filippo Bisciglia si è raccontato a cuore aperto, rivelando anche un insospettabile ossessione della sua compagna Pamela Camassa che nonostante tutto sembra non scalfire il loro rapporto.

La loro è una lunga storia d'amore e che prosegue ormai da molti anni, senza l'ombra di crisi alcuna. Bisciglia e la Camassa si sono conosciuti nel lontano 2008 ad un evento a Cortina e da allora hanno costruito un'unione solida che si tiene lontana il più possibile dai riflettori.

A fare il primo passo tra i due sarebbe stata proprio la showgirl che avrebbe messo da parte qualsiasi reticenza per conquistare quello che sarebbe stato l'uomo della sua vita. Il matrimonio sembra essere ancora molto lontano ma, da parte di entrambi ci sarebbe la volontà di mettere in cantiere un bambino.

Durante l'intervista ad Io e Te, Bisciglia ha speso parole eccezionali per la sua amata rivelando però la sua incapacità ai fornelli e la sua ossessione per un alimento in particolare: "Non cucina mai. Mi fa mangiare sempre pomodori e tonno, pasta con il tonno, fagioli con il tonno. Quando l’ho scelta sapevo che avrei preso il pacchetto completo: Camassa con tonno".

Nonostante questa sua fissa il conduttore di Temptation Island rivela che sceglierebbe la bella showgirl di origini toscane ogni giorno della sua vita: "La sceglierei ancora oggi".