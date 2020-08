Filippo Bisciglia saluta Temptation Island: 'É uno degli amori più belli della mia vita'

Pochi giorni fa si è conclusa un'altra edizione di Temptation Island, ed è stata anche questa un grandissimo successo di pubblico per canale 5, complice anche lo storico presentatore Filippo Bisciglia che ne è ormai al timone da sette anni.

Il conduttore, ex concorrente del Grande Fratello, saluta momentaneamente il reality e passa il testimone ad Alessia Marcuzzi, che presenterà una nuova versione VIP del programma.

"Ancora una volta saluto il programma con grande gioia. Sono ben sette anni che questa trasmissione mi regala solo tanta positività e grandi emozioni. Gli ascolti sono stati un successo e vedere che le persone continuano ad appassionarsi e divertirsi insieme a noi non è mai scontato" ha detto Bisciglia a Uomini e Donne Magazine. A ben guardare può essere ben fiero del suo 28% di share che addirittura ha permesso a Temptation Island di battere Chernobyl negli ascolti.

Ha poi aggiunto: "Temptation Island é uno degli amori più belli della mia vita: dopo tanti anni potrei trovarmi a vivere un momento di crisi come spesso accade e, invece, ne sono innamorato come il primo giorno. Temptation è il primo programma che, da quando è iniziato, continua a crescere nei dati d’ascolto. La forza di tutto questo è e sarà sempre il team che lavora dietro questa trasmissione, in primis Maria. Cerchiamo di rinnovarci in ogni piccola cosa, forse qualcuno non se ne è accorto ma anche il montaggio ha subito qualche modifica rispetto al passato: ora è più dinamico, intrecciamo le storie di continuo".

Parlando poi della Marcuzzi che da settembre prenderà il suo posto nella conduzione di Temptation Island VIP ha detto: "Le faccio un grandissimo in bocca al lupo. E’ una persona a cui voglio profondamente bene. Ho iniziato a fare televisione con lei, che a quel tempo conduceva la sua prima edizione del Grande Fratello. E’ stata la prima a dire il mio nome davanti a milioni di spettatori e ora conduciamo lo stesso programma: incredibile. Sono sicuro che anche quest’anno sarà bravissima nel suo lavoro. Ai falò traspare tutta la sua dolcezza ed è una componente essenziale per questa trasmissione".

Dunque appuntamento al mese prossimo, con nuove coppie e nuovi tentatori che metteranno a dura prova le relazioni dei VIP di casa nostra.