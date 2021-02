Filippo La Mantia, lo chef stellato annuncia: 'Chiudo il ristorante, non reggo più'

Lo chef stellato Filippo La Mantia ha dichiarato di aver definitivamente chiuso il suo ristorante di Piazza Risorgimento a Milano, in quanto era divenuto impossibile far fronte alle eccessive spese a causa di questo momento complesso dovuto alla pandemia di Coronavirus.

"Tutte le chiusure, le riaperture, le restrizioni, le messe in sicurezza, i centinaia di migliaia di euro spesi per sanificazione, distanziamento non sono serviti a niente", ha rivelato a Tgcom24. "Ho dovuto chiudere un'azienda di 45 dipendenti in duemila metri quadrati, che andava bene fino a febbraio 2020 e che aveva avuto una buona riapertura, perché le spese sono diventate insostenibili senza più eventi".

Il noto chef ha quindi espresso tutto il suo rammarico, sostenendo che fino a prima del Covid il suo ristorante non aveva alcun problema: "Fino a febbraio 2020 erano in linea con il lavoro ma senza eventi e attività impossibile garantire a un'azienda così grande da vivere, mancando un reddito importante".

