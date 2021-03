Filippo Magnini: 'Mi volevano infangare ma alla fine ho vinto io'

Filippo Magnini intervenuto come ospite ad Oggi è un altro giorno ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita, la squalifica per doping di 3 anni dovuta alla frequentazione col nutrizionista Guido Porcellini, a sua volta squalificato 30 anni.

"Ho dovuto lottare perché erano molto decisi nella loro accusa nonostante ci fossero le prove. Ma io, come nello sport, ho dimostrato che non mollo mai e anche questa volta ci sono riuscito. Sono stati anni di pianti, di spese economiche assurde e di tanta energia sprecata ma alla fine ho dimostrato che ce l’ho fatta".

Il nuotatore ha poi aggiunto: "Anzi, la mia è stata una vittoria schiacciante forse la più importante di un atleta contro la giustizia sportiva. La mia è stata una vittoria per tutto il mondo dello sport e quando ho avuto la notizia non ho urlato di gioia ma ho tirato un sospiro di sollievo. Sono una atleta che ha nuotato per 27 anni ha fatto quattro olimpiadi, quattro mondiali, 17 titoli europei per me, la mia famiglia e il mio Paese. Quando poi il tuo Paese di punto in bianco prova a volerti infangare a quel punto non capisci neanche il perché".

Il peggio e fortunatamente alle spalle, e ora Magnini si gode la piccola Mia nata dalla sua relazione con Giorgia Palmas: "Sono padre da poco tempo è la cosa più bella che ci potesse capitare a me e Giorgia. Siamo felicissimi e ogni giorno è una scoperta nuova, mi innamoro sempre di più. A cambiare i pannolini è più brava Giorgia ma anche io mi cimento e prendo spunto da lei".