Filippo Nardi fidanzato con Barbara D'Urso? L'ex GF risponde ai rumor

E' Filippo Nardi il fidanzato di Barbara D'Urso? L'ex concorrente del Grande Fratello, di recente ha voluto rispondere alle dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice di Canale 5 qualche mese fa che avevano lasciato presagire una relazione con Nardi.

Tutto è iniziato quando la D'Urso aveva annunciato di aver lasciato il suo fidanzato segreto in quanto questo le avrebbe proposto di convivere. Lo stesso Nardi, 50 anni, aveva affermato che "io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. Lei è sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo".

A qualche mese di distanza però arriva la precisione e Filippo Nardi ha affermato che con Barbara D'Urso non ci sarebbe stata alcuna relazione, al punto che ha smentito anche un bacio: "noi stavamo parlando di come vorremmo un rapporto, il prossimo però e non il nostro insieme. Io ho detto che vorrei convivere con la persona con cui sto insieme, avere una quotidianità perché non mi è mai successo. Lei, invece, ha detto che non ci pensa neanche e ci siamo messi a scherzare" ha raccontato.

Di recente Pomeriggio 5 è nuovamente finito al centro di una nuova polemica per aver trasmesso in diretta un inseguimento dall'elicottero. Il tutto a qualche settimana di distanza dalla raccolta firme lanciata a seguito della preghiera con Salvini.