Questo film cult con Reese Witherspoon sta per tornare con una serie tv spin-off

Amazon ha ufficializzato la produzione di una serie spin off di La Rivincita delle Bionde, film del 2001 con Reese Witherspoon, rivelatosi un successo al botteghino e poi un piccolo cult per tutti gli appassionati del genere. Lo show sarà prodotto dalla stessa attrice di New Orleans, e viene presentato come un sequel della serie di lungometraggi.

Dopo aver condiviso una lista di 3 serie da guardare su Amazon Prime Video nel corso di questa settimana, torniamo ad occuparci della piattaforma di streaming del colosso di Jeff Bezos per riportare la notizia dell’inizio dei lavori per riportare in vita il franchise costituito, fino a questo momento, da tre film.

Non è ancora stato rivelato nulla sulla trama dello show che sarà scritto da Josh Schwartz e Stephanie Savage che sarà prodotto da Amazon in collaborazione con una serie di altri piccoli studi.

Sappiamo, però, che la realizzazione della serie fa parte del piano di Amazon di sviluppare nuovi progetti intorno ai diritti d’autore ottenuti dopo l’acquisizione di MGM nel 2022: in questo senso, altri titoli che potrebbero essere rivisitati dalla casa di produzione riguardano i franchise di RoboCop e di La Bottega del Barbiere.

La Rivincita delle Bionde seguiva le vicende di Elle Woods, una ragazza appassionata di moda che, dopo essere stata lasciata dal fidanzato, decide di frequentare la facoltà di legge di Harvard nel tentativo di riconquistarlo e scoprendo, nel frattempo, una naturale attitudine per le questioni legate alla legge.

In attesa di sapere qualcosa di più sulla nuova serie, vi lasciamo al trailer di Regina Rossa, show da poco presente sul catalogo di Amazon Prime Video.

