Che fine ha fatto il film de I Griffin? Grosse novità, cosa dovete sapere

Che fine ha fatto il film de I Griffin? Oltre ad aver annunciato nuovi speciali de I Griffin, che usciranno per Halloween e Natale 2024, il creatore della serie tv animata Seth MacFarlane ha fornito un prezioso aggiornamento anche sul tanto atteso progetto cinematografico.

Durante l'evento Paley Fest LA organizzato per celebrare i 25 anni della serie tv de I Griffin, MacFarlane ha confessato alla stampa che 'i tempi sono maturi per il film della serie tv', un progetto che insegue da diversi anni: "Ho le idee molto chiare in proposito, la storia è pronta e praticamente ci sto lavorando ormai da 15 anni. Non abbiamo avuto ancora il tempo di arrivarci, ma siamo pronti".

In questi anni, Seth MacFarlane è stato molto impegnato sia in tv che al cinema: oltre a I Griffin, infatti, l'autore ha lavorato alle serie tv The Orville, American Dad e il nuovo spin-off di Ted, oltre ad un album di Natale intitolato We Wish You the Merriest con Elizabeth Gillies. Ora sembra proprio che MacFarlane sia pronto a tornare a concentrarsi attivamente su I Griffin, la cui stagione 22 negli Stati Uniti si è conclusa lo scorso 17 aprile.

Per quanto riguarda il film de I Griffin, sappiamo che il progetto è nato nel luglio del 2007, e tra il 2012 e il 2019 il progetto è sempre stato lì lì per concretizzarsi: il contraccolpo è arrivato dopo la fusione tra Disney e Fox, dopo la quale le cose sono state ulteriormente complicate a causa del covid-19 e più recentemente dagli scioperi di Hollywood.

Magari, in occasione delle celebrazioni per il 25esimo anniversario de I Griffin, emergeranno nuovi aggiornamenti sia per il film che per la stagione 23, della quale al momento non si sa ancora nulla.

