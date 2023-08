Quali sono i nuovi film di Johnny Depp? Tutti i prossimi progetti in uscita

Johnny Depp ha vissuto un periodo della propria vita decisamente particolare. Dopo essere stato accusato dall’ex moglie di violenza domestica, infatti, il capitan Jack Sparrow, è stato messo in disparte dalle case di produzione, in attesa che la situazione si chiarisse. Ora che tutto è finito, cosa riserva il futuro professionale alla stella?

Jhonny Depp ha recentemente dichiarato di non pensare più a Hollywood dopo essersi sentito boicottato a causa del processo che lo ha visto protagonista insieme all’ex moglie Amber Heard.

In effetti, a guardare i progetti già annunciati per l’interprete di Willy Wonka, sembra che l’attore non abbia in cantiere troppi lavori, soprattutto per quanto riguardi grandi produzioni.

Dopo che Depp ha recitato in Jeanne Du Barry - La Favorita del Re, film che non ha ancora avuto la certezza di essere distribuito nei cinema americani, è probabile che il team dell’attore voglia capire le reazioni del pubblico di casa prima di farlo imbarcare in nuove avventure di una certa importanza.

Sulla pagina di IMDB dedicata all’attore, l’unico lavoro per il futuro che sia già confermato è quello relativo al doppiaggio dei Puffins, serie animata a cui partecipa dal 2019.

Johnny Depp si sarebbe detto tra l’altro non intenzionato a tornare in trattativa con la Disney dopo il trattamento ricevuto durante uno dei periodi più difficili della sua vita professionale, ma come sappiamo bene, le cose possono, in tal senso, cambiare in fretta.

Intanto è uscita su Netflix la docu-serie relativa alla sua causa milionaria con la moglie e, a tal proposito, ci siamo chiesti, perché in Depp v Heard non compaiono interviste ai due protagonisti.