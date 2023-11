Quali film del MonsterVerse hanno ispirato la serie tv Monarch: Legacy of Monsters?

La nuova serie Monarch: Legacy of Monsters si muove attraverso due epoche della timeline del MonsterVerse di Legendary Pictures, ma è particolarmente legata ad un film della famosa saga di Godzilla e King Kong distribuita al cinema da Warner Bros.

In una nuova intervista promozionale per l'uscita dei nuovi episodi di Monarch: Legacy of Monsters, nuova serie originale distribuita dalla piattaforma di streaming on demand Apple TV+, i produttori esecutivi nonché marito e moglie Joey Harold e Tory Tunnell hanno parlato delle influenze principali che i film del MonsterVerse hanno avuto su Monarch: "La cosa bella nel realizzare il nostro spettacolo è che ci ha dato modo di conoscere il futuro di questo universo narrativo. Ovviamente la nostra storia è focalizzata sul passato, ad esempio passiamo molto tempo ad esaminare ciò che è successo dopo gli eventi del primo Godzilla di Gareth Edwards, ma teniamo sempre d'occhio il quadro generale."

Godzilla: King of the Monsters è ambientato cinque anni dopo Godzilla, mentre gli eventi di Godzilla vs Kong hanno luogo dopo altri cinque anni da quelli del secondo episodio della saga: in altre parole, Monarch è ambientata circa un decennio da quello che è considerato “il presente” nel MonsterVerse, dunque i protagonisti sono ancora molto lontani dall’emergere di minacce come Ronan, Ghidorah e Mechagodzilla. Tutto cambia con la seconda storyline della serie, quella ambientata 'nel passato', più a ridosso degli eventi di Kong: Skull Island, ambientato negli anni '70.

Monarch: Legacy of Monsters è disponibile su Apple TV+.