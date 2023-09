I film di ONE PIECE da guardare su Netflix dopo il live-action

È abbastanza naturale che dopo aver visto il live-action di One Piece su Netflix venga voglia di recuperare tutto il possibile sulla ciurma di Cappello di paglia. Ma quindi cosa c'è sulla piattaforma da vedere lato film animati? Ve lo raccontiamo noi.

Iniziamo con il dire che purtroppo su Netflix al momento sono soltanto due i film animati di One Piece disponibili, quindi non avrete una vasta gamma di scelta se volete vedere questi prodotti per la prima volta o magari recuperarli. Sarebbe stato infatti bello poter guardare le prime iterazioni dedicate al manga di Eiichiro Oda, come ad esempio One Piece - Per tutto l'oro del mondo, mediometraggio del 2000 che ha dato il via alla saga cinematografica dell'anime (e addirittura ancora senza Sanji, quindi ambientato prima del Baratie).

Comunque, il primo dei due su Netflix in ordine temporale è One Piece Gold - Il film, tredicesimo lungometraggio dedicati ai pirati di Oda uscito nel 2016. Racconta dell'arrivo della ciurma alla nave gigantesca Gran Tesoro, una specie di città vacanze indipendente per persone ricche, guidata dallo spietato Gild Tesoro. Villain contro il quale Luffy e company si troveranno a combattere dopo il rapimento di Zoro. Gild Tesoro utilizza oltretutto il Frutto del Diavolo Gold Gold, con il quale può creare e modellare l'oro. Qui la nostra recensione di One Piece Gold Il Film.

L'altro film presente su Netflix è invece il penultimo del lungo elenco in ordine di uscita: One Piece Stampede - Il film. Lungometraggio del 2019 che ha riscosso molto successo in Giappone. Nella pellicola Douglas Bullet vuole vendicarsi di tutti i pirati nati grazie alle ultime parole di Gol D. Roger, il tutto mentre la ciurma di Luffy partecipa al grande Festival dei Pirati per recuperare apparentemente un grande tesoro legato proprio a Roger. Qua la nostra recensione di One Piece Stampede Il Film.

E voi questi due film li avevate visti o no? Vi è venuta voglia di guardarli su Netflix? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!