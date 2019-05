Il film di Ozpetek Le fate ignoranti diventerà una serie tv Fox

La Fox svilupperà una serie televisiva basata su Le Fate Ignoranti, film diretto da Ferzan Ozpetek nel 2001. La notizia è stata anticipata dallo stesso regista, e conferma la recente strategia del network di puntare sulla serialità made in Italy.

Il progetto segue infatti la miniserie Romolo + Giuly, di cui è in programma la seconda stagione, e la serie ExtraVergine con Lodovica Comello. Alessandro Saba, vice presidente del settore Entertainment di Fox group Italy, ha dichiarato che altri progetti sono in fase di sviluppo e scrittura, sia per il settore Comedy che per il Drama.

Riguardo Le Fate Ignoranti, Ozpetek ha parlato delle differenze tra un lungometraggio e una serie. "Cambia tutto, cambia lo sguardo, cambia totalmente atteggiamento, cambiano tante cose” ha detto. “Non so quanto sia positivo o quanto negativo, ma cambia tutto."

I fan di Ozpetek sono molto affezionati al film, che racconta la storia di una vedova e di uomo misterioso, che scoprirà essere l’amante segreto del suo ex marito. Eppure, a quanto ha rivelato recentemente il regista, Le Fate Ignoranti ha rischiato di non arrivare mai al cinema. All’epoca, infatti, “ci dicevano che avrebbe interessato pochissimi gay e basta”. Il film ha invece “conosciuto un boom enorme, se ne parlava anche nei bar e la gente mi fermava in continuazione, mi telefonava, citofonava a casa. L’atmosfera allora era più leggera e noi eravamo più fiduciosi nel prossimo.”

Nello spirito del film, continua Ozpetek, il progetto è quello di “una serie sull’accoglienza, sulla comunanza umanistica, sull’amicizia. Vorremmo che tutti quelli che hanno amato il film potessero tornare sulla terrazza delle Fate Ignoranti.”

Le premesse per un successo ci sono tutte. L'ultimo film di Ozpetek è Napoli velata in home video dal maggio 2018. Questo è invece il calendario delle prossime uscite Disney-Fox.