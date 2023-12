In quali film e serie MCU rivedremo il Daredevil di Charlie Cox?

Quando si parla del futuro dell'MCU, uno degli argomenti che appassiona maggiormente i fan riguarda Daredevil e la possibilità di vederlo diventare una pedina sempre più importante del puzzle Marvel. Dopo un primo cameo in Spider-Man: No Way Home e un piccolo ruolo in She-Hulk il pubblico sta fremendo.

Che Daredevil possa diventare uno dei main character dell'MCU è un dato di fatto. La scelta di riscrivere la serie, che già era in produzione, da zero non è altro che la conseguenza di una voglia di far bene e, soprattutto, non deludere i fan che, nel corso degli anni, si erano abituati a prodotti di grande qualità sul personaggio grazie alla serie Netflix. Mentre in moltissimi continuano a parlare dei cambiamenti che avrà Daredevil: Born Again nel reshoot in corso, si può iniziare a vedere quali serie tv e film ci anticiperanno in maniera importante l'immagine, la storia e la leggenda del Diavolo di Hell's Kitchen.

I prodotti in questione, fino a questo momento, sarebbero tre: Echo, la serie animata su Spider-Man e Daredevil: Born Again. A questi titoli si aggiungono delle indiscrezioni circolate nell'ultimo periodo che vedrebbero Matt Murdock avere un ruolo fondamentale in un ipotetico quarto capitolo di Spider-Man che, secondo alcuni insider, sarebbe già in programma per i Marvel Studios. Ovviamente parliamo di rumor senza alcuna conferma dai diretti interessati.

Vincent D'Onofrio nel frattempo ha confermato che la serie su Daredevil sarà sotto l'etichetta Marvel Spotlight. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!