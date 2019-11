Un film su The Mandalorian? È una possibilità per Alan Horn, copresidente di Disney

L'attesa serie TV sul personaggio interpretato da Pedro Pascal è già iniziata, ricevendo ottimi pareri di critica. Mentre Jon Favreau ha condiviso la prima foto della seconda stagione di The Mandalorian, il copresidente di Disney ha dichiarato che il colosso dell'intrattenimento è aperto alla possibilità di un film dedicato al cacciatore di taglie.

Intervistato da Variety, il dirigente Disney Alan Horn ha infatti dichiarato: "La serie TV The Mandalorian è già un grande successo, quindi se la storia si conferma così interessante potremmo sempre ristudiarla e farla diventare un film di due ore o qualcosa del genere". Il fatto di essere ambientato nel periodo che intercorre tra la trilogia originale e la nuova con protagonisti Daisy Ridley, John Boyega e Adam Driver, è un punto a favore per la serie presente nel catalogo di Disney+, in quanto permetterebbe agli spettatori di conoscere le vicende che hanno portato alla nascita del "First Order", avversario spietato della "Repubblica".

Questo potrebbe essere uno dei temi della seconda stagione su cui sono al lavoro tutti i protagonisti di The Mandalorian, anche se ancora non conosciamo molto riguardo le prossime puntate. Inoltre se siete interessati alla figura e alla storia dei celebri cacciatori di taglie vi consigliamo di leggere il nostro speciale su The Mandalorian, in cui vi consigliamo diverse opere che trattano del periodo a seguito della distruzione della seconda Morte Nera.