Final Fantasy IX, in arrivo una serie animata ispirata al celebre videogioco

A vent'anni dalla sua uscita sul mercato Final Fantasy IX torna a far notizia grazie a un nuovo progetto a esso ispirato: una serie animata per ragazzi.

In un periodo in cui i videogiochi fanno sempre più da punto di partenza per la produzione di nuovi contenuti cinematografici e televisivi (come la serie tv di HBO di The Last of Us o il film di Borderlands in sviluppo per Lionsgate), anche l'animazione sta vivendo un grande momento (prendiamo anche solo l'anime di Castlevania), e sembra che un altro popolare titolo stia per aggiungersi al coro.

Secondo quanto riportato da Kidscreen e a quanto pare confermato dal senior social media manager di Square Enix Sunil Godhani su Twitter, Final Fantasy IX riceverà un adattamento animato in forma seriale.

Si tratterebbe di uno show dal target d'età che si aggira dagli 8 ai 13 anni, e sarebbe co-prodotto dalla compagnia videoludica e i Cyber Group Studios, che hanno sede a Parigi. Questi ultimi si occuperanno anche della distribuzione globale, delle licenze e del merchandise della serie.

Al momento il progetto è ancora nelle prime fasi dello sviluppo, e un pitch dovrebbe essere presentato ai broadcaster nei prossimi mesi, stando a quanto affermato da Pierre Sissmann, CEO di Cyber Group Studios, e la produzione dovrebbe eventualmente avere inizio tra fine 2021 e inizio 2022.

"Il gioco ha un forte potenziale di co-visione" ha dichiarato ancora Sissmann "Per coloro che conoscono Final Fantasy IX, questa sarà [un'introduzione]. E per i tanti che non lo conoscono, sarà un'opportunità di immergersi in un universo che ameranno".