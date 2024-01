Final Fantasy, la serie tv live-action è ufficialmente morta

Qualche anno fa era arrivata la notizia che Sony si era messa al lavoro su una serie in live-action basata su Final Fantasy, uno dei più popolari franchise videoludici mai esistiti, ma già dopo qualche tempo gli aggiornamenti hanno cominciato a scarseggiare e non spuntavano nomi di autori coinvolti. Oggi la conferma che la serie è stata cancellata.

Ci sono molti film d'animazione di Final Fantasy e anche alcuni libri, ma nessuno ha avuto il coraggio di provare a dare vita a tutto questo con un progetto in live-action. In precedenza era stato annunciato che la Sony appunto avrebbe tentato di realizzare uno show televisivo live-action su Final Fantasy 14, particolarmente interessante perché si trattava di un MMO e non di un gioco single-player come altri titoli di Final Fantasy.

Tuttavia, la notizia è rimasta in sordina per un bel po' di tempo. Purtroppo, dopo cinque anni, il progetto è stato accantonato. Nonostante sia stata annunciata una partnership tra Hivemind e Sony Pictures, questa non si tradurrà in uno show di Final Fantasy 14. Il co-fondatore di Hivemind, Dinesh Shamdasani, ha confermato che il progetto è "morto", quando gli sono stati chiesti aggiornamenti da un fan, e che stavano sviluppando un piano di più stagioni, ma è stato rifiutato da tutte le compagnie a cui è stato proposto. Amazon si è avvicinata di più, ma sembra che il budget fosse un fattore limitante e che nessuno fosse disposto a investire la somma necessaria per farlo bene.

Il produttore Jake Thorton ha citato anche il COVID come altro fattore decisivo nel rallentamento della produzione: "È stata una conseguenza del COVID-19, purtroppo. L'abbiamo cominciato a proporre proprio quando gli studios hanno iniziato a limitare i loro budget". Tempo fa era emerso anche un interessamento di Netflix per Final Fantasy.

"Abbiamo portato in giro la fantastica sceneggiatura dell'episodio pilota di Ben Lustig e [Jake Thornton] insieme a un piano di più stagioni che hanno elaborato con i nostri showrunner, ma è stata rifiutata su tutta la linea", ha detto Shamdasani.

"Le dimensioni e la scala necessarie per farlo bene si sono rivelate eccessive per chiunque avesse voluto rischiare. Amazon ci è andata vicino". Con gli adattamenti videoludici ora più popolari che mai (ieri sono iniziate le riprese di The Last of Us 2), forse riusciremo a vedere un Final Fantasy in live-action in futuro. Probabilmente non si tratterà di questa versione di Final Fantasy 14, ma di qualcosa di completamente diverso con un gruppo di autori nuovo.

Non si può negare la potenza di Final Fantasy e con gli adattamenti dei videogiochi che oggigiorno diventano progetti pluripremiati e di grande successo, sembra che un giorno o l'altro possa accadere.