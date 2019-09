Final Space: il creatore dello show Olan Rogers anticipa il rinnovo per una terza stagione

Nel corso di un messaggio in cui annunciava l'arrivo del season finale della seconda stagione di Final Space, il creatore dello show Olan Rogers ha suggerito anche l'imminente rinnovo per una terza mandata di episodi.

La notizia in sé non stupisce, dato che in precedenza lo stesso Rogers aveva dichiarato che i suoi piani prevedevano già idee sviluppate per almeno sei stagioni, ma si sa i rinnovi arrivano in conseguenza degli ascolti e dell'interesse del pubblico. Detto questo, in un nuovo messaggio pubblicato sul profilo Twitter della serie si dice: "Eccoci qui. Finale della seconda stagione. Stasera. (Siete alcune tra le più belle persone con cui siamo mai messe in contatto. Grazie davvero molto per aver sostenuto lo show finora. Oh yeah, GOOD N3WS in arrivo presto - Olan).

Quel news scritto con il numero 3 in evidenza non può lasciar dubbi: il rinnovo per una terza stagione sta per arrivare e adesso non ci resta altro che attenderne l'ufficialità a breve.

Prima di arrivare su Netflix lo scorso anno, Final Space ha goduto di un ottima reputazione sulla TBS, poi la serie animata creata da Olan Rogers e David Sacks ha fatto il salto di qualità per l'attesa seconda stagione, balzando in sella a Adult Swim, già network dell'amatissima Rick and Morty (di cui spiace segnalare la scomparsa dello storico produttore Mike Mendel).

Nuove avventure ci attendono quindi ai confini della galassia, verso il Final Space che dà poi il titolo alla serie, con nuovi amici, altrettanti nemici e una dose di malcelato ottimismo. La seconda stagione di Finale Space è andata in onda a partire dal 24 giugno scorso e si concluderà oggi con il già citato season finale.