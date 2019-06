Final Space, su Instagram il nuovo poster ufficiale della seconda stagione

Impazienti di godervi le prossime avventure di Gary, Mooncake, Little Cato e Quinn? Niente paura, alla messa in onda della seconda stagione non mancano che poche settimane.

I nuovi episodi di Final Space debutteranno infatti su Adult Swim il prossimo 24 giugno, mentre è ancora da definire la data in cui saranno disponibili anche su Netflix. Nel frattempo, però, l'account Instagram ufficiale della serie ha pubblicato il primo poster di questa seconda stagione.

Nel poster vediamo, in ritagli di scene d'azione presumibilmente tratte dalle prossime puntate, i ben noti Gary, Quinn, Little Cato, KVN e Mooncake insieme ad una manciata di nuovi personaggi che, naturalmente, non ci è dato sapere da che parte saranno schierati.

Chissà se qualcuno di loro avrà a che fare con l'inevitabile (vista la sua presenza nella seconda stagione) salvataggio di Gary, che avevamo lasciato fluttuante nello spazio aperto ormai in fin di vita. Il decimo episodio della scorsa stagione ci aveva lasciati dubbiosi anche sulla sorte degli altri protagonisti che, però, dovrebbero tutti far parte dei prossimi episodi. Non resta che attendere il 24 giugno per scoprire come avranno fatto a salvarsi e quali folli avventure li attenderanno ancora. Alla premiere di Final Space 2 manca poco ormai: allacciate le cinture!