Il final trailer di The Witcher mostra la guerra tra Cintra e l'Impero di Nilfgaard

Mentre la showrunner ha rivelato la presenza di nuovi mostri in The Witcher, il canale YouTube di Netflix ha appena condiviso, per la gioia di tutti i fan della serie, il trailer conclusivo prima dell'arrivo dello show con protagonista Henry Cavill.

Potete trovare il video in calce alla notizia, nonostante la breve durata, poco più di un minuto e mezzo, ci permette di conoscere la situazione politica del mondo dello Strigo, in particolare l'imminente guerra tra il Regno di Cintra e l'Impero di Nilfgaard. Insieme a queste parti più concitate seguiremo le vicende di Geralt, Ciri e Yennefer, il cui destino li porterà ad incontrarsi e ad aiutarsi a vicenda per sopravvivere alle numerose sfide che dovranno affrontare. Infine si conclude mostrandoci una breve anteprima del simpatico rapporto tra il cacciatore di mostri e Jaskier, conosciuto anche come Dandelion.

La prima stagione, composta da otto episodi, sarà disponibile nel catalogo di Netflix a partire dal 20 dicembre, ma se siete dei grandi appassionati del mondo creato dalla penna di Andrzej Sapkowski sarete entusiasti di sapere che è già stata rinnovata per una seconda stagione. Se cercate ulteriori indiscrezioni vi lasciamo con un breve assaggio della colonna sonora di The Witcher, in cui è possibile ascoltare le doti canore di Joey Batey, interprete del bardo amico di Geralt.