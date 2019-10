Il finale di Agents of SHIELD non accontenterà tutti, ammette Chloe Bennet

Qualche giorno fa Chloe Bennet, tra i protagonisti di Agents of SHIELD, aveva preannunciato una settima e ultima stagione della serie "molto divertente". Stavolta ha un po' corretto il tiro, avvertendo i fan che non tutti saranno soddisfatti di come si concluderà la storia.

Si tratta in realtà di una dinamica inevitabile: quando negli anni ci si affeziona così tanto a una serie e ai suoi personaggi, è naturale che qualcuno provi una sorta di delusione al momento di tirare le somme. Lo si è visto recentemente con Game of Thrones, la cui ultima stagione è stata bersagliata da critiche anche feroci.

In un'intervista in esclusiva a Digital Spy, Chloe Bennet ha così spiegato: "Con la fine di ogni serie, pensa a Game of Thrones, se hai una base di fan che hanno a cuore i personaggi, avranno una specie di possessività sul modo in cui vogliono che finisca... è una cosa ovvia, lo faccio sempre anch'io". E parlando dell'ultima stagione di Agents of SHIELD, ha aggiunto: "Non credo che renderemo tutti felici, ma di sicuro abbiamo fatto un ottimo lavoro."

L'attrice che interpreta Daisy Johnson / Quake ha anche ammesso di avere avuto un impatto "un po' strano" con la consapevolezza di aver finito di girare la serie. "Non sono sicura di essere rimasta davvero colpita, a essere onesti" ha dichiarato. "Sono stata a cena con Elizabeth Henstridge [che nella serie interpreta Jemma Simmons] qualche sera fa e ci dicevamo: Sono passati sei mesi, vero?, poi ci pensavamo: No, sono passati forse due mesi. È un po' strano. Non credo che mi colpisca il fatto che lo spettacolo è finito già da un po'."

Poco tempo fa Chloe Bennet aveva già parlato dell'ultima stagione di Agent of SHIELD, anticipando la possibilità del ritorno di alcuni personaggi storici della serie.