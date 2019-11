Il finale alternativo di Game of Thrones dovrebbe essere pubblicato? Secondo Chapman sì

Game of Throne è stata una delle serie più influenti, acclamate e criticate degli ultimi tempi. Ha segnato un periodo oltre che ha dato inizio alle Serie TV di stampo fantasy. Non per niente negli ultimi tempo sono stati pubblicati altri show tratti da romanzi fantasy: Carnival Row, His Dark Materials, The Witcher, per citarne alcuni.

Insomma, Game of Thrones, indipendentemente dal fatto se sia piaciuto o meno, ha di certo reso felice gran parte degli appassionati di fantasy che dopo essere stati completamente ignorati per anni, finalmente vedono molte delle loro serie sul piccolo schermo.

Come dicevamo, lo show tratto dai romanzi de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di Martin è stato sin dagli inizi soggetto alle critiche. E se nelle prime fasi era ancora poco conosciuto e a punzecchiarlo erano soprattutto i puristi dei libri che vedevano la loro saga "deturpata" in TV, quando ha preso sempre più piede divenendo un vero e proprio fenomeno mediatico, specialmente con l'uscita dell'ottava stagione, le critiche si sono fatte non solo più pesanti ma si sono anche moltiplicate a vista d'occhio.

In assoluto, Game of Thrones 8 ha scatenato la rabbia di molti fan scontenti per come è stato gestito il finale. Come ha detto la star Kristofer Hivju, le teorie alla fine della settima erano tantissime. Ognuno aveva la propria, perciò è stato quasi inevitabile che si siano create reazioni tanto contrastanti quando l'ultima stagione è uscita. Molti fan vorrebbero vedere un finale diverso e la dichiarazione che lo stesso Hivju ha fatto a inizio mese, rivelando l'esistenza di un finale alternativo, ha fatto esplodere letteralmente gli appassionati.

Tornando su quanto detto dall'interprete di Tormund, in questi giorni TMZ, approfittando del momento in cui l'attore Dean Charles Chapman, Tommen Baratheon nel film, stava firmando autografi è ritornata sull'argomento chiedendogli se fosse il caso che l'HBO pubblicasse questo fantomatico finale alternativo. La risposta del giovane è stata: «Si, perché no?» suggerendo anche che una cosa del genere potrebbe sanare la spaccatura che si è creata tra l'emittente televisiva statunitense e i fan, in vista dell'uscita degli spin off sulla serie.

Per quanto riguarda le critiche che i fan hanno rivolto a Benioff e Weiss, i produttori della serie, Martin si è espresso sul suo blog in loro favore.

«Sto lavorando su un supporto molto diverso da quello utilizzato da David e Dan, non bisogna dimenticarlo mai» ha scritto Martin. “Hanno avuto sei ore per poter fare questa stagione. Mi aspetto che questi ultimi due miei libri siano, in totale, 3000 pagine di manoscritti, prima che io possa dirsi conclusa la saga... e se sono necessarie più pagine, capitoli e scene, le aggiungerò. E ovviamente anche l'effetto farfalla farà il suo lavoro; quelli di voi che seguono questo blog, sapranno che ne ho parlato sin dalla prima stagione. Ci sono personaggi mai arrivati ​​sullo schermo e altri che sono morti nello show ma vivono ancora nei libri... quindi se non altro, i lettori scopriranno cosa è successo a Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny e il suo maiale, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan the Gallant, Aegon VI, e una miriade di altri personaggi principali e secondari che gli spettatori dello show non hanno mai avuto la possibilità di incontrare. E sì, ci saranno unicorni... di un qualche tipo...»

