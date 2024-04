Il finale di Arcane 2 sarà devastante, parola di Ella Purnell

Dopo il successo della prima stagione di Arcane i fan di League of Legends e i nuovi appassionati dell’universo raccontato nel franchise non vedono l’ora di potersi tuffare nuovamente nella narrazione che sarà presentata nel secondo capitolo. In questo senso, Ella Purnell, doppiatrice di Jinx, ha già anticipato un finale di stagione incredibile.

Dopo aver condiviso la data d’uscita della seconda stagione di Arcane, torniamo ad occuparci dello show animato presente sul catalogo di Netflix per riportare le parole dell’attrice che, intervistata in merito all’uscita di Fallout, ha potuto parlare anche delle nuove puntate della serie dedicata al videogioco Riot Games.

Queste le parole dell’attrice londinese: “Oh, cavolo, sto cercando di ricordare la prima stagione perché è stata realizzata più di due anni fa. Sono appena tornata in studio per completare l’ADR del finale della seconda stagione e ho pianto. Quindi, credo che anche altre persone piangeranno. È devastante e nessuno si sentirà bene dopo averlo visto”.

Ricordiamo, per chi non avesse ancora avuto modo di guardare la prima stagione, la sinossi di Arcane: “Ambientata nell’utopica Piltover e nell’oppresso sottosuolo di Zaun, la storia segue le origini di due iconici campioni di League of Legends”.

In attesa di poter vedere nuovo materiale promozionale e di scoprire più nel dettaglio quale sarà la trama portata avanti nei nuovi episodi della serie, vi lasciamo al teaser della seconda stagione di Arcane.

