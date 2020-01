Svelato un dettaglio importante di Arrow sull'aspetto di un personaggio

L'ottava stagione di Arrow rappresenta il capitolo finale di una delle serie più importanti dell'Arrowverse. Di recente è stata resa pubblica una foto che mostra il personaggio interpretato da Colton Haynes con un particolare dettaglio visivo che farà la felicità degli appassionati del fumetto.

Il ritorno di Colton Haynes in Arrow è stato uno degli eventi più attesi della stagione conclusiva dello show di The CW, e dopo i drammatici risvolti narrativi successivi al grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, gli appassionati della serie potranno ammirare Arsenal con un elemento del costume proveniente dalla sua controparte cartacea originale.

Dalla foto - che come al solito potete trovare in calce all'articolo - resa pubblica online si può notare il personaggio con il suo celebre braccio robotico. Prima del crossover, nell'ultimo episodio di Arrow, Arsenal si è visto amputare il braccio da John Diggle e il figlio adottivo per poterlo salvare da una morte certa. Nei fumetti perde un braccio che successivamente decide di sostituire con uno meccanico, e grazie a questa immagine la serie TV sembra seguire il materiale d'origine.

Il prossimo episodio dello show con protagonista l'attore Stephen Amell nei panni di Oliver Queen sarà disponibile il prossimo 21 gennaio negli Stati Uniti, mentre in Italia sarà trasmesso per la prima volta il 3 aprile 2020 su Premium Action. Per i più curiosi vi lasciamo infine alla sinossi dell'episodio finale di Arrow.