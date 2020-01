Il finale di Arrow onorerà tutti i personaggi, parola dei produttori

Dopo otto stagioni e 170 episodi dovremo dunque dire addio a Oliver Queen (Stephen Amell) e al Team Arrow. Ma il series finale di Arrow non ci deluderà, promettono i produttori dello show.

Fade Out, l'ultimo episodio dell'ottava e ultima stagione di Arrow, andrà in onda martedì 28 gennaio, e vedrà il ritorno di diversi personaggi storici dello show che, dichiarano Marc Guggenheim e Beth Schwartz, avranno tutti un "finale soddisfacente".

"Era davvero importante per me e Marc onorare tutti i nostri personaggi" spiega la showrunner "Abbiamo impiegato parecchio tempo a fare brainstorming nella Writers' Room per trovare un finale adatto a tutti loro, che fossero dei personaggi ricorrenti nella prima stagione o nell'ultima. Volevamo davvero che tutti avessero un finale soddisfacente, di modo che lo spettatore potesse avere un'idea di come sarebbero state le loro vite una volta finito lo show".

E senza Oliver, è stato tutto più difficile...

"È stato incredibilmente arduo. Una sfida dopo l'altra. Ma alla fine sono state proprio quelle sfide a rendere perfetto il finale" afferma la Schwartz.

Crisi sulle Terre Infinite ha infatti dettato il finale di Arrow, mentre il backdoor pilot di Green Arrow and The Canaries ha già rimescolato le carte in tavola per alcuni dei personaggi.