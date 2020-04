Il finale di Empire arriverà prima del previsto a causa del Coronavirus

A causa della pandemia del Coronavirus, nelle scorse settimane i principali network statunitensi (ABC, NBC, The CW, CBS e Fox) hanno annunciato che le stagioni delle loro serie che sono state interrotte prima del completamento non riprenderanno. A quanto riporta Deadline, sarà così anche per Empire, il cui finale sarà anticipato.

Riprendere le produzioni interrotte a causa del COVID-19, infatti, costerebbe troppo, e quindi si studiano modi alternativi per andare avanti. Nei giorni scorsi, per esempio, è emersa l'ipotesi che il finale di The Flash 6 possa diventare la premiere della settima stagione.

La stagione finale di Empire, invece, si concluderà a quanto pare con l'ultimo episodio completato, il 6x18, che andrà in onda il prossimo 21 aprile. Staremo a vedere se sarà un finale esaustivo, o se - come purtroppo sembra inevitabile - lascerà l'idea di un qualcosa rimasto in sospeso.

Questa non è la prima volta che la serie subisce una grave battuta d'arresto: in precedenza l'ex attore della serie Jussie Smollett era stato coinvolto in una situazione dai risvolti penali, dopo aver denunciato un'aggressione razzista e omofoba ai suoi danni, rivelatasi poi falsa. Smollett era poi stato tagliato dal cast di Empire.

Tra gli interpreti della sesta stagione di Empire ci sono quindi Terrence Howard, Taraji P. Henson, Bryshere "Yazz" Grey, Trai Byers, Grace Byers, Gabourey Sidibe, Ta’Rhonda Jones, Serayah, Xzibit, Rumer Willis, Andre Royo e Terrell Carter.

Dopo il finale anticipato della serie, e una volta terminata l'emergenza e ripreso la vita di tutti i giorni, vedremo se ci sarà spazio per eventuali spin-off di Empire.