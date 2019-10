Il finale del fumetto di The Walking Dead non influenzerà la serie

La conclusione della serie cartacea di The Walking Dead, annunciata da Robert Kirkman alcuni mesi fa e realizzatasi poco tempo dopo, ha allarmato non poco tutti i fan della serie TV prodotta da AMC: possibile che anche questa si avvii verso l'episodio finale?

Niente paura, allora: secondo quanto dichiarato dalla produttrice Denise Huth la serie non è costretta a seguire pedissequamente le orme dell'opera di Kirkman (dalla cui trama, d'altronde, si è comunque distanziata da un bel po' di tempo) e potrà quindi continuare ancora per un po' di tempo.

"Adoro il modo in cui Robert ha chiuso la storia e lasciato i personaggi, e penso che questo ci aprà un sacco di possibilità. So di un sacco di fan preoccupati che la fine del fumetto significhi anche la nostra fine, ma non è così. Non penso sia necessario agire in questo modo. Lo show e il cartaceo sono molto diversi ormai e non ho dubbi che Angela Kang e gli autori possano continuare a scrivere episodi ancora per un bel po', basandosi anche sull'incredibile opera madre lasciataci da Robert" ha spiegato Huth.

Non c'è motivo di allarmarsi, dunque: gli Alexandriani ci terranno compagnia ancora per parecchio tempo, o almeno quelli che resteranno in vita: qualcuno, ad esempio, dovrebbe cominciare ad allarmarsi in vista dei prossimi episodi. Chi non è contento, invece, è Jeffrey Dean Morgan: l'attore si è recentemente lamentato degli sviluppi del suo Negan.