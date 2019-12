Il finale di His Dark Materials non riesce a recuperare l'audience della premiere

La serie TV ispirata ai libri omonimi scritti da Philip Pullman si è recentemente conclusa, ma tutto è già pronto per una seconda stagione di His Dark Materials. Scopriamo quali sono i dati di ascolto raggiunti dal finale delle avventure di Lyra.

Secondo quanto riporta il sito overnights.tv la puntata conclusiva ha raggiunto il picco di 4,1 milioni di telespettatori, un dato deludente se paragonato a quello fatto registrare dall'episodio iniziale, visto da oltre 7 milioni di persone, record assoluto per una serie TV andata in onda nei canali della televisione britannica. Le cifre raggiunte dal season finale sono inferiori anche a numerosi show a premi andati in onda durante la stessa fascia oraria.

Anche se una flessione di ascolti era prevedibile, in pochi si sarebbero aspettati un calo del 43% dell'audience. Una buona notizia però è che questo dato sarà destinato ad aumentare una volta aggiunti tutti coloro che hanno deciso di seguire la serie in streaming, scelta fatta da sempre più persone. Una seconda stagione è comunque già in fase di produzione, anche se ancora non abbiamo molte notizie a riguardo.

Infine vi lasciamo con la nostra recensione delle prime puntate di His Dark Materials, serie che sarà disponibile in Italia sui canali di Sky e che andrà in onda a partire dal primo gennaio 2020.