Il finale di Jane the Virgin svela la vera identità del narratore

Una telenovela non può finire senza svelare i misteriosi segreti che la circondano e così ha fatto anche Jane the Virgin. Il finale ha risolto alcuni quesiti piuttosto importanti ma ci sono alcune domande che i fan non hanno potuto esimersi dal porsi. E la conclusione della stagione - ancora inedita in Italia - ha risposto anche a questi dubbi.

Con la morte di Rose nel penultimo episodio, lo show ha scritto la parola fine alle vicende della villain principale, ma una domanda ancora vagava nella mente dei fan: chi era il narratore? Qualcuno che abbiamo incontrato? Un membro della famiglia Villanueva? Dalle risposte che sono arrivate dal finale di stagione pare proprio di sì.

Al matrimonio di Jane e Rafael, il figlio Mateo ha partecipato ad una lettura e quando Jane si è complimentata con lui, Mateo ha affermato di essersi esercitato con la sua bisnonna:"Ha detto che sarei stato un bravo doppiatore" ha affermato Mateo, poco prima della risposta del narratore (Anthony Mendez) "e per la cronaca, lo sono".



In sostanza, il narratore non è altro che Mateo adulto, che ha trascorso anni a raccontare la storia della vita, estremamente complicata, della madre.

Jane the Virgin si basa sulla telenovela venezuelana Juana la virgen, e con la quinta stagione si chiude definitivamente lo show, creato da Perla Farias.

Jacqueline Lopez nello spin-off Jane The Novela è stata scelta come protagonista; lo show è sviluppato dalla The CW.